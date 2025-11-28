Journée entreprises – BTS CIRA Lycée Marie Curie Nogent-sur-Oise

Journée entreprises – BTS CIRA Vendredi 28 novembre, 09h00 Lycée Marie Curie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T13:00:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T13:00:00

Le BTS CIRA forme des instrumentistes, régleurs et automaticiens qui sont suceptibles de travailler dans l’ensemble des domaines industriels.

Cette journée de rencontre permet aux entreprise, sur un métier en tension, de rencontrer les étudiants en amont de leur stage ou de leur diplôme et de repérer leurs talents de demain.

Lycée Marie Curie 47 bd Pierre de Coubertin 60180 Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pabran@ac-amiens.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/journee-entreprises-bts-cira-2025-1759499272 »}]

Rencontre entre les partenaires industriels et les étudiants du BTS CIRA automatisme régulation