Lescure-Jaoul

Journée environnement

Lescure-Jaoul Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Entretien des chemins de randonnées. Rendez-vous devant la salle des fêtes.

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Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 32 62 28 21

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English :

Maintenance of footpaths. Meet in front of the village hall.

L’événement Journée environnement Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)