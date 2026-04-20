Journée environnement Lescure-Jaoul
Journée environnement Lescure-Jaoul samedi 16 mai 2026.
Lescure-Jaoul
Journée environnement
Lescure-Jaoul Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Entretien des chemins de randonnées. Rendez-vous devant la salle des fêtes.
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Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 32 62 28 21
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English :
Maintenance of footpaths. Meet in front of the village hall.
L’événement Journée environnement Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)