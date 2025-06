Journée Escalade et Spectacle Luc-en-Diois 29 juin 2025 07:00

Drôme

Journée Escalade et Spectacle le claps Luc-en-Diois Drôme

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Le Théâtre Les Aires, le club d’escalade Les Caillasses et Le Cabas vous invitent à une journée entre ciel et terre. Initiation à l’escalade, parcours sur les rochers, tyrolienne et découverte artistique avec le spectacle de cirque « Être au monde »

le claps

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

English :

Théâtre Les Aires, climbing club Les Caillasses and Le Cabas invite you to a day between heaven and earth. An introduction to rock climbing, a course on the rocks, a zip line and artistic discovery with the circus show « Être au monde » (Being in the world)

German :

Das Theater Les Aires, der Kletterclub Les Caillasses und Le Cabas laden Sie zu einem Tag zwischen Himmel und Erde ein. Einführung ins Klettern, Parcours auf den Felsen, Seilrutsche und künstlerische Entdeckung mit der Zirkusvorstellung « Être au monde » (Auf der Welt sein)

Italiano :

Il Théâtre Les Aires, il club di arrampicata Les Caillasses e Le Cabas vi invitano a trascorrere una giornata tra cielo e terra. Un’introduzione all’arrampicata, un corso sulle rocce, una zip line e una scoperta artistica con lo spettacolo circense « Être au monde » (Essere nel mondo)

Espanol :

El Théâtre Les Aires, el club de escalada Les Caillasses y Le Cabas le invitan a pasar un día entre el cielo y la tierra. Iniciación a la escalada, recorrido por las rocas, tirolina y descubrimiento artístico con el espectáculo de circo « Être au monde » (Estar en el mundo)

