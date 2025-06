Journée escalade et spectacle Luc-en-Diois 29 juin 2025 07:00

Drôme

Journée escalade et spectacle Le Claps Luc-en-Diois Drôme

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Parcours et initiation escalade toute la journée et tyrolienne de 11 à 15h

Spectacle Être au monde et autre tentatives de La Compagnie s’évapore (cirque, radiophonie et paysage) à 15 et 18h.

Le Claps

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

English :

Climbing course and initiation all day, and zip-line from 11 to 3pm

Être au monde et autres tentatives show by La Compagnie s’évapore (circus, radio and landscape) at 3pm and 6pm.

German :

Kletterparcours und Einführung in das Klettern den ganzen Tag über und Seilrutsche von 11 bis 15 Uhr

Aufführung Être au monde et autre tentatives von La Compagnie s’évapore (Zirkus, Radiophonie und Landschaft) um 15 und 18 Uhr.

Italiano :

Corso di arrampicata e iniziazione per tutto il giorno e zip line dalle 11.00 alle 15.00

Spettacolo Être au monde et autres tentatives di La Compagnie s’évapore (circo, radio e paesaggio) alle 15.00 e alle 18.00.

Espanol :

Curso de escalada e iniciación todo el día y tirolina de 11.00 a 15.00 h

Espectáculo Être au monde et autres tentatives de La Compagnie s’évapore (circo, radio y paisaje) a las 15 h y a las 18 h.

