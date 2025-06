Journée escapade Laperche 20 juillet 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Journée escapade Salle des fêtes de Moirax Laperche Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 07:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

La municipalité en partenariat avec la société de chasse vous propose une escapade de 3 parcours de randonnée. Aux cyclistes sur route un parcours de 50 km, aux cavaliers et VTT un parcours de 26 km, les marcheurs 2 parcours 5 ou 12 km et attelages un parcours de 18 km. Casse-croûte à mi-parcours, apéritif offert par la municipalité, possibilité de repas le midi poulet basquaise ou plat végétarien. Pensez à apporter vos couverts complets. Inscription avant le 15 juillet. .

Salle des fêtes de Moirax

Laperche 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 60 92 91 comm.laperche1@orange.fr

English : Journée escapade

The municipality, in partnership with the hunting association, is offering a 3-course hiking escapade. Road cyclists 50 km, horse riders/ mountain bikers 26 km, walkers 2 routes of 5 or 12 km and carriage drivers 18 km. Lunch available, bring your own cutlery. Book before 15/07.

German :

Die Stadtverwaltung bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft einen Ausflug mit drei Wanderstrecken an. Für Straßenradfahrer 50 km, für Reiter/Mountainbiker 26 km, für Wanderer 2 Strecken 5 oder 12 km und Gespanne 18 km. Mittagessen möglich, bringen Sie Ihr Besteck mit. Resa vor dem 15/07.

Italiano :

Il Comune, in collaborazione con l’associazione venatoria, vi offre una fuga con 3 percorsi a piedi. Ciclisti su strada 50 km, cavalieri/mountain bike 26 km, escursionisti 2 percorsi di 5 o 12 km e carrozze trainate da cavalli 18 km. Pranzo disponibile, portare le proprie posate. Prenotare entro il 15/07.

Espanol :

El ayuntamiento, en colaboración con la asociación de cazadores, le ofrece una escapada de 3 rutas de senderismo. Ciclistas de carretera 50 km, jinetes / ciclistas de montaña 26 km, senderistas 2 rutas de 5 o 12 km y coches de caballos 18 km. Almuerzo disponible, traiga sus propios cubiertos. Reserva antes del 15/07.

L’événement Journée escapade Laperche a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays de Lauzun