Journée Esprit d'Eté – Salle de la Récré Civray, 14 juin 2025 14:00, Civray.

Vienne

Salle de la Récré 5 rue Henri Dunant Civray Vienne

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 20:00:00

2025-06-14

Cette journée est une invitation à célébrer la lumière, la joie et l’énergie foisonnante de l’été !

Saison de la maturité et de l’épanouissement, nous vous proposons de vous (re)connecter à la vitalité, la plénitude, la joie de partager et de faire la fête !

Accueil à partir de 14h.

Ouverture de la journée à 14h30

Des ateliers et des conférences danse, naturo, chant, automassage, plantes et santé de la femme, art créatif, peinture, aromathérapie, …. etc

Un espace détente et bar à tisanes est dispo en continu

️ Pour clôturer, on vous propose un apéro-picnic partagé, avec des saveurs et des expériences de saison préparées par nos soins ! (Mis en vente pour quelques euros).

Programme à venir. .

Salle de la Récré 5 rue Henri Dunant

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine assoserenidad@gmail.com

