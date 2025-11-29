Journée estimations, échanges, achats de monnaies, billets, militaria, etc. Château des Evèques Monistrol-sur-Loire

Journée estimations, échanges, achats de monnaies, billets, militaria, etc.

Château des Evèques 4 bis allée du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Club des Collectionneurs du Velay-Forez organise une journée estimations, échanges, achats de monnaies, billets, médailles, montres, objets militaires, etc.

N’hésitez pas à venir pour des informations ou en tant que collectionneur.

.

Château des Evèques 4 bis allée du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

The Club des Collectionneurs du Velay-Forez is organizing a day of appraisals, exchanges and purchases of coins, banknotes, medals, watches, military items and more.

Don’t hesitate to come along for information or as a collector.

German :

Der Club des Collectionneurs du Velay-Forez organisiert einen Tag: Schätzungen, Tausch, Kauf von Münzen, Banknoten, Medaillen, Uhren, militärischen Gegenständen usw.

Zögern Sie nicht, für Informationen oder als Sammler zu kommen.

Italiano :

Il Club des Collectionneurs du Velay-Forez organizza una giornata di valutazioni, scambi e acquisti di monete, banconote, medaglie, orologi, oggetti militari e altro ancora.

Non esitate a venire per informazioni o come collezionisti.

Espanol :

El Club des Collectionneurs du Velay-Forez organiza una jornada de tasación, intercambio y compra de monedas, billetes, medallas, relojes, objetos militares, etc.

No dude en acudir para informarse o como coleccionista.

L’événement Journée estimations, échanges, achats de monnaies, billets, militaria, etc. Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron