Journée estimations, échanges, achats de monnaies, billets, militaria, etc. Château des Evèques Monistrol-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.
Château des Evèques 4 bis allée du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le Club des Collectionneurs du Velay-Forez organise une journée estimations, échanges, achats de monnaies, billets, médailles, montres, objets militaires, etc.
N’hésitez pas à venir pour des informations ou en tant que collectionneur.
+33 4 71 66 03 16
English :
The Club des Collectionneurs du Velay-Forez is organizing a day of appraisals, exchanges and purchases of coins, banknotes, medals, watches, military items and more.
Don’t hesitate to come along for information or as a collector.
German :
Der Club des Collectionneurs du Velay-Forez organisiert einen Tag: Schätzungen, Tausch, Kauf von Münzen, Banknoten, Medaillen, Uhren, militärischen Gegenständen usw.
Zögern Sie nicht, für Informationen oder als Sammler zu kommen.
Italiano :
Il Club des Collectionneurs du Velay-Forez organizza una giornata di valutazioni, scambi e acquisti di monete, banconote, medaglie, orologi, oggetti militari e altro ancora.
Non esitate a venire per informazioni o come collezionisti.
Espanol :
El Club des Collectionneurs du Velay-Forez organiza una jornada de tasación, intercambio y compra de monedas, billetes, medallas, relojes, objetos militares, etc.
No dude en acudir para informarse o como coleccionista.
