Journée et soirée guinguette Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Journée et soirée guinguette Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert samedi 6 septembre 2025.
Journée et soirée guinguette
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Vide-greniers. Concours du plus beau, du plus moche et du plus original des parapluies. Repas midi et soir (entrée / plat/ dessert 15€ adulte/ 5€ jusqu’à 10 ans). Parcours brouettes. Tombola. Concert(s) gratuit(s) à partir de 20h.
Vide-greniers. Concours du plus beau, du plus moche et du plus original des parapluies. Repas midi et soir (entrée / plat/ dessert 15€ adulte/ 5€ jusqu’à 10 ans). Parcours brouettes. Tombola. Concert(s) gratuit(s) à partir de 20h. .
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 12 31 83
English : Journée et soirée guinguette
Garage sale. Competition for the most beautiful, ugliest and most original umbrellas. Lunch and dinner (starter / main course / dessert 15? adults / 5? under 10s). Wheelbarrow course. Tombola. Free concert(s) from 8pm.
German : Journée et soirée guinguette
Verkauf von Regenschirmen. Wettbewerb um die schönsten, hässlichsten und originellsten Regenschirme. Mittag- und Abendessen (Vorspeise/Hauptspeise/Dessert 15? Erwachsene/ 5? bis 10 Jahre). Parcours mit Schubkarren. Tombola. Gratiskonzert(e) ab 20 Uhr.
Italiano :
Vendita in garage. Concorso per gli ombrelli più belli, più brutti e più originali. Pranzo e cena (antipasto / piatto principale / dessert 15? adulti / 5? minori di 10 anni). Corso di carriole. Tombola. Concerto/i gratuito/i dalle ore 20.00.
Espanol : Journée et soirée guinguette
Venta de garaje. Concurso de los paraguas más bonitos, más feos y más originales. Comida y cena (entrante / plato principal / postre 15? adultos / 5? menores de 10 años). Concurso de carretillas. Tómbola. Concierto(s) gratuito(s) a partir de las 20 h.
L’événement Journée et soirée guinguette Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2025-08-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin