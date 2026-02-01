Journée et soirée jeux Place Newport Dragey-Ronthon

Journée et soirée jeux

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche

2026-02-24 14:00:00

2026-02-24 23:00:00

2026-02-24

Journée et soirée jeux de société en partenariat avec le Comité des Fêtes de Dragey-Ronthon et l’association Au tour du jeu. Le principe est simple venez avec vos jeux, découvrez ceux des autres, et amusez-vous ! Ouverte à tous. .

Place Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 82 02 26 55 comitedesfetes.drageyronthon@ecomail.fr

English : Journée et soirée jeux

