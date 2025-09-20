JOURNEE EUROPEENEES DU PATRIMOINE A LA GALERIE 3.1 GALERIE 3.1 Toulouse

JOURNEE EUROPEENEES DU PATRIMOINE A LA GALERIE 3.1 GALERIE 3.1 Toulouse samedi 20 septembre 2025.

JOURNEE EUROPEENEES DU PATRIMOINE A LA GALERIE 3.1

GALERIE 3.1 7 Rue Jules Chalande Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La Galerie 3.1 vous ouvre ses porte pour les journées du patrimoine.

Proposée par le Département de la Haute-Garonne, La galerie 3.1 est un espace culturel public, au coeur de Toulouse, dédié aux expositions, à la médiation et aux rencontres artistiques. Ouvertes à toutes les disciplines, aux partenariats, aux artistes émergent·e·s et reconnu·e·s. .

GALERIE 3.1 7 Rue Jules Chalande Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30

English :

Galerie 3.1 opens its doors for Heritage Days.

German :

Die Galerie 3.1 öffnet ihre Türen für den Tag des offenen Denkmals.

Italiano :

La Galerie 3.1 apre le sue porte per le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

La Galería 3.1 abre sus puertas para las Jornadas del Patrimonio.

L’événement JOURNEE EUROPEENEES DU PATRIMOINE A LA GALERIE 3.1 Toulouse a été mis à jour le 2025-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE