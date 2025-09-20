JOURNEE EUROPEENEES DU PATRIMOINE A LA GALERIE 3.1 GALERIE 3.1 Toulouse
GALERIE 3.1 7 Rue Jules Chalande Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
La Galerie 3.1 vous ouvre ses porte pour les journées du patrimoine.
Proposée par le Département de la Haute-Garonne, La galerie 3.1 est un espace culturel public, au coeur de Toulouse, dédié aux expositions, à la médiation et aux rencontres artistiques. Ouvertes à toutes les disciplines, aux partenariats, aux artistes émergent·e·s et reconnu·e·s. .
GALERIE 3.1 7 Rue Jules Chalande Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30
English :
Galerie 3.1 opens its doors for Heritage Days.
German :
Die Galerie 3.1 öffnet ihre Türen für den Tag des offenen Denkmals.
Italiano :
La Galerie 3.1 apre le sue porte per le Giornate del Patrimonio.
Espanol :
La Galería 3.1 abre sus puertas para las Jornadas del Patrimonio.
