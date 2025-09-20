JOURNEE EUROPEENES DU PATRIMOINE AU MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir le musée départemental de la résistance et de la déportation.

Des visites livres, des visites, commentés, des ateliers… .

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 52 Allée des Demoiselles Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 33 17 40 musee-resistance@cd31.fr

English :

Come and discover the departmental museum of resistance and deportation.

German :

Entdecken Sie das Musée départemental de la résistance et de la déportation (Museum des Widerstands und der Deportation).

Italiano :

Venite a scoprire il museo dipartimentale della resistenza e della deportazione.

Espanol :

Venga a descubrir el museo departamental de la resistencia y la deportación.

