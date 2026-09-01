Informations pratiques

Boulbon

Journée Européenes du Patrimoine – Visite commentée du Moulin Bonnet

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 17h30. Moulin Bonnet Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les amis du vieux Boulbon vous invite à découvrir ce moulin à vent, partie intégrante du patrimoine Boulbonnais, qui surplombe fièrement le village.

Site incontournable du village, il a retrouvé son toit, ses ailes et son mécanisme depuis sa restauration de 2002.

De plus au niveau de la table d’orientation on peut profiter d’un agréable panorama. .

Moulin Bonnet Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 38 64 56 amisduvieuxboulbon@gmail.com

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English :

The Friends of Old Boulbon invite you to discover this windmill, an integral part of Boulbon’s heritage, which proudly overlooks the village.

L’événement Journée Européenes du Patrimoine – Visite commentée du Moulin Bonnet Boulbon a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)