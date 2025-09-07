Journée européenne de la culture juive à Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne

Journée européenne de la culture juive à Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne dimanche 7 septembre 2025.

Journée européenne de la culture juive à Neuwiller-lès-Saverne

2 Cour du Chapitre Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

À l’occasion des Journées Européennes de la Culture Juive, l’Association Patrimoine organise deux rendez-vous à Neuwiller-lès-Saverne

11h00 conférence illustrée de l’historienne Carole Wenner La représentation des Juifs dans l’art médiéval de la région rhénane .

14h30 promenade-découverte et exposition La mémoire juive de Neuwiller-lès-Saverne .

Ces animations se déroulent dans la salle du Chapitre, au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, lieu classé monument historique. Une occasion unique de découvrir à la fois l’histoire locale et l’héritage culturel juif de la région. 0 .

2 Cour du Chapitre Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 88 16 41 gercat-13@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée européenne de la culture juive à Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre