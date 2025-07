Journée européenne de la culture juive Thann

Journée européenne de la culture juive Thann dimanche 14 septembre 2025.

Journée européenne de la culture juive

7 rue de l’étang Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Conférence sur le yidich en Alsace avec lectures, exposition Claude Vigée, poèmes et musique de harpe. Avec Starck-Adler, Heinimann, Vonville, les Delabesse et Sophie Mosse.

Conférence « Et si on parlait yidich en Alsace ? » Venez découvrir la richesse du yidich en Alsace avec Astrid Starck-Adler. Lectures, exposition Claude Vigée par Aurore Heinimann, poèmes lus par Auguste Vonville, Sarah et Laurent Delabesse. Musique de harpe par Sophie Mosse, stand de livres Claude Vigée. .

7 rue de l’étang Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 99 84 00 elyferrari@aol.com

English :

Conference on yidich in Alsace with readings, Claude Vigée exhibition, poems and harp music. With Starck-Adler, Heinimann, Vonville, the Delabesses and Sophie Mosse.

German :

Konferenz über den Yidich im Elsass mit Lesungen, einer Ausstellung von Claude Vigée, Gedichten und Harfenmusik. Mit Starck-Adler, Heinimann, Vonville, den Delabesse und Sophie Mosse.

Italiano :

Conferenza sullo yidich in Alsazia con letture, mostra di Claude Vigée, poesie e musica per arpa. Con Starck-Adler, Heinimann, Vonville, la famiglia Delabesse e Sophie Mosse.

Espanol :

Conferencia sobre el yidich en Alsacia con lecturas, exposición de Claude Vigée, poemas y música de arpa. Con Starck-Adler, Heinimann, Vonville, la familia Delabesse y Sophie Mosse.

L’événement Journée européenne de la culture juive Thann a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay