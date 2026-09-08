Informations pratiques

Rugney

Journée européenne de la migration

chemin de la croix de mission Rugney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Nous observerons les oiseaux migrateurs à l’aide de jumelles et de longues-vues et nous apprendrons à reconnaitre les espèces présentes avec des livres d’identification. Des explications seront données sur l’orientation des oiseaux, les types de vols, les dangers de la migration, la phénologie selon les espèces…Tout public

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chemin de la croix de mission Rugney 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 18 70

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English :

We’ll observe migratory birds using binoculars and spotting scopes, and we’ll learn to identify the species we see with field guides. Explanations will be provided on bird navigation, flight patterns, the dangers of migration, and the phenology of different species…

L’événement Journée européenne de la migration Rugney a été mis à jour le 2026-09-08 par OT EPINAL ET SA REGION