Journée Européenne de la Musique Ancienne Salle du Carec Ploubezre

Journée Européenne de la Musique Ancienne

Salle du Carec Rue du stade Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Vous entendrez différentes formations (vocales et instrumentales) dans des répertoires allant du XVIe siècle au XVIIIe siècle Le P’tit quatuor vocal, l’ensemble vocal Anouna, les ensembles instrumentaux Ondeggiando, Quatre quarts, Club des cinq, Les Pavaniteux, et bien sûr l’ensemble de violes de gambe et flûte à bec ainsi que la chorale Pollen de la Ruche Artistique…

À 14 h, vous pourrez entendre le grand ensemble Trégor Baroque (constitué des musiciens présents du Trégor et leurs amis) qui interprétera une Passacaille extraite de l’opéra de J. B Lully Armide . Les instrumentistes accompagneront le chœur et le soliste, Raoul Le Chenadec.

N’hésitez pas à venir avec vos familles, nous écouter, nous rencontrer, découvrir nos instruments et discuter avec les musiciens. .

Salle du Carec Rue du stade Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Journée Européenne de la Musique Ancienne Ploubezre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose