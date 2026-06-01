Journée européenne de l’archéologie au château de La Salvetat-Saint-GIlles, Château de La Salvetat-Saint-Gilles, La Salvetat-Saint-Gilles

Journée européenne de l’archéologie au château de La Salvetat-Saint-GIlles Dimanche 14 juin, 13h30 Château de La Salvetat-Saint-Gilles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, l’histoire du château se dévoile !

Florence Guillot, historienne et archéologue du bâti nous fera part des résultats de l’étude approfondie qu’elle a mené lors de l’étude préalable aux travaux de restauration.

Olivier Dayrens partagera les conclusions et la méthode des sondages d’archéologie préventive de l’Inrap, effectués au pied du château.

Un concert clôturera ce moment de partage des connaissances sur notre patrimoine local et nous permettra de découvrir des métiers passionnants et méconnus.

Château de La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Haute-Garonne Occitanie 0519080863 https://www.lasalvetat31.fr/ https://www.instagram.com/chateaulasalvetat/;https://www.instagram.com/villelasalvetat/;https://www.facebook.com/lasalvetat31?locale=fr_FR Le château de La Salvetat-Saint-Gilles, édifice millénaire, a fait l’objet d’une étude complète d’archéologie du bâti et de sondages d’archéologie préventive qui ouvrent une nouvelle fenêtre dans la connaissance de ce bâti unique dans la région toulousaine. Ces nouveaux éléments ont permis d’orienter les travaux de restauration entrepris. Les acteurs de ces découvertes viendront à votre rencontre pour vous les partager. Entrée libre, parking PMR, Toilettes PMR.

Accès par le bus Tisséo n°55, arrêt Mairie de La Salvetat

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, l’histoire du château se dévoile !

©Mairie La Salvetat-Saint-Gilles