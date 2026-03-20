Journée Européenne de l’Archéologie, au Musée gallo-romain Route du château Claracq

Journée Européenne de l’Archéologie, au Musée gallo-romain

Route du château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

10h/18h visite libre de l’exposition temporaire portant sur l’art du textile gallo-romain au fil de l’Antiquité. A la lumière des découvertes archéologiques et accompagnés des gaulois de Chaudron et Baluchon, découvrez le travail du filage de la laine, du tissage ainsi que le travail du laiton à l’occasion de divers ateliers tous publics. Visite guidée de la collection permanente. Présentation de l’histoire du filage de la laine, de l’Antiquité à nos jours. Reconstitution historique avec les gaulois de Chaudron et Baluchon, ateliers de fabrication d’objet artisanal (tissage au peigne, fibule en laiton…). Ateliers initiation aux fouilles archéologiques pour les enfants. .

Route du château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

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English : Journée Européenne de l’Archéologie, au Musée gallo-romain

L’événement Journée Européenne de l’Archéologie, au Musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-03-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran