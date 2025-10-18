JOURNÉE EUROPÉENNE DES AMIS DES MUSÉES Agde

JOURNÉE EUROPÉENNE DES AMIS DES MUSÉES

5 Rue de la Fraternité Agde Hérault

Début : 2025-10-18

2025-10-18

Organisée par l’association des Amis des Musées d’Agde .

A l’occasion de la 2ème édition de ce rendez-vous dont l’objectif est de fêter et de rendre visibles les Amis de Musées en Europe, une visite des collections du Musée vous est proposée par petits groupes, avec présentation de la pharmacie par Jacques Grave.

> Gratuit

5 Rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 jean-francois.castan@ville-agde.fr

English :

2nd edition organized by the Amis des Musées d’Agde association.

German :

2. Ausgabe, organisiert vom Verein Amis des Musées d’Agde (Freunde der Museen von Agde).

Italiano :

seconda edizione organizzata dall’associazione Amici dei musei di Agde .

Espanol :

2ª edición organizada por la asociación Amigos de los Museos de Agde .

