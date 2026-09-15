Journée européenne des Amis des musées | Conférence – El Caravaggio place de la Gare Royan

dimanche 11 octobre 2026 · place de la Gare · Royan

Informations pratiques

Royan

Journée européenne des Amis des musées | Conférence – El Caravaggio

place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

À son époque, il est haï ou adulé comme l’un des plus grands peintres de scènes sacrées.

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place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amismuseeroyan@gmail.com

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English :

%C0 In his %E9poch, he was highly regarded or even revered as one of the greatest painters of sacred scenes.

L’événement Journée européenne des Amis des musées | Conférence – El Caravaggio Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan