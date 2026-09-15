Journée européenne des Amis des musées | Projection – Caravage place de la Gare Royan
dimanche 11 octobre 2026 · place de la Gare · Royan
Informations pratiques
Royan
Journée européenne des Amis des musées | Projection – Caravage
place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 13:45:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Projection du film Caravage, réalisé par Michele Placido, avec Isabelle Huppert et Louis Garrel.
.
place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amismuseeroyan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film *Caravaggio*, directed by Michele Placido, starring Isabelle Huppert and Louis Garrel.
L’événement Journée européenne des Amis des musées | Projection – Caravage Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Atelier Shiatsu enfants/parents Association Equilibre Royan 15 septembre 2026
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026