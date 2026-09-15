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AGENDA · Royan

Journée européenne des Amis des musées | Projection – Caravage place de la Gare Royan

dimanche 11 octobre 2026 · place de la Gare · Royan

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
place de la Gare
Adresse
Cinéma Lido
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Royan

Journée européenne des Amis des musées | Projection – Caravage

place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 13:45:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Projection du film Caravage, réalisé par Michele Placido, avec Isabelle Huppert et Louis Garrel.
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place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   amismuseeroyan@gmail.com

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English :

Screening of the film *Caravaggio*, directed by Michele Placido, starring Isabelle Huppert and Louis Garrel.

L’événement Journée européenne des Amis des musées | Projection – Caravage Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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