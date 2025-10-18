JOURNEE EUROPEENNE DES AMIS DU MUSEES Agde

1 avenue des Hallebardes Agde Hérault

Tarif : – –

Organisée par l’association des amis des Musées d’Agde.

A l’occasion de la 3ème édition de ce rendez-vous dont l’objectif est de fêter et de rendre visible les Amis de Musée en Europe, une visite des collections du Musée vous est proposée par petits groupes.

Toute la journée.

Gratuit,

Sur réservation

1 avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

English :

Organized by the Association des Amis des Musées d’Agde.

German :

Organisiert von der Vereinigung der Freunde der Museen von Agde.

Italiano :

Organizzato dall’Associazione degli Amici dei Musei di Agde.

Espanol :

Organizado por la Asociación de Amigos de los Museos de Agde.

