Journée Européenne des Collections Universitaires Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Samedi 22 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Visites guidées gratuites sur réservation, visites libres
Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes
Pour découvrir les collections, nous proposons deux types de visite :
**Visites guidées d’une collection sur réservation obligatoire** de 11h à 12h à choisir entre la galerie de zoologie et la galerie d’instruments scientifiques, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen (durée de la visite : 45min)
**Visites libres en continu de 14h à 18h :**
Galerie de zoologie, galerie d’instruments scientifiques, le Musée de géologie, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, et le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.
> Rendez-vous à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu,
Allée Henri Poincaré à Rennes.
Pour les visites guidées, présentez-vous muni de votre billet d’entrée 10 min avant le début de votre visite.
Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.
Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes :
[https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T11:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00
https://www.billetweb.fr/journee-europeenne-des-collections-universitaires
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine