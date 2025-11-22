Journée Européenne des Collections Universitaires Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes

Journée Européenne des Collections Universitaires Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes samedi 22 novembre 2025.

Visites guidées gratuites sur réservation, visites libres

Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes

Pour découvrir les collections, nous proposons deux types de visite :

**Visites guidées d’une collection sur réservation obligatoire** de 11h à 12h à choisir entre la galerie de zoologie et la galerie d’instruments scientifiques, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen (durée de la visite : 45min)

**Visites libres en continu de 14h à 18h :**

Galerie de zoologie, galerie d’instruments scientifiques, le Musée de géologie, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, et le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.

> Rendez-vous à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu,

Allée Henri Poincaré à Rennes.

Pour les visites guidées, présentez-vous muni de votre billet d’entrée 10 min avant le début de votre visite.

Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes :

[https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)

https://www.billetweb.fr/journee-europeenne-des-collections-universitaires

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine