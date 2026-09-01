Journée Européenne des Langues Etrangères Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
samedi 26 septembre 2026 · Route du Bagnol · Saint-Michel-sur-Savasse
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Savasse
Journée Européenne des Langues Etrangères
Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
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Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cultivonsnousaintmichellois@gmail.com
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L’événement Journée Européenne des Langues Etrangères Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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