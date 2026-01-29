Journée Européenne des Métiers D’art Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle Fontainebleau
Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
2026-04-11
Le Château de Fontainebleau ouvre exceptionnellement les portes de ses ateliers et met en lumière le savoir-faire de ses artisans et experts.
English : European Crafts Day Château de Fontainebleau
Exceptionally, the Château de Fontainebleau is opening the doors of its workshops to showcase the expertise of its craftsmen and experts.
