Journée Européenne des Métiers D’art Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle Fontainebleau

Journée Européenne des Métiers D’art Château de Fontainebleau

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Château de Fontainebleau ouvre exceptionnellement les portes de ses ateliers et met en lumière le savoir-faire de ses artisans et experts.

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 50 70 justine.saillard@chateaudefontainebleau.fr

English : European Crafts Day Château de Fontainebleau

Exceptionally, the Château de Fontainebleau is opening the doors of its workshops to showcase the expertise of its craftsmen and experts.

