Journée Européenne des Métiers d’Art Salle des fêtes Louis Malle de Mamers Mamers

Journée Européenne des Métiers d’Art

Salle des fêtes Louis Malle de Mamers Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez à la rencontre des artisans locaux !

Entrez dans l’univers des métiers d’art !

Dans le cadre du label Petites Cités de Caractère, la Ville de Mamers et l’Office de Tourisme Maine Saosnois proposent une Journée des Métiers d’Art réunissant les artisans d’art locaux suivants

-Didier Bergeot Coutelier

-Françoise Auvray Céramiste

-Laurent Esnault Tailleur de pierre

-Maryse Pommier -Tapissière

-Émilie Blossier Sellier Harnacheur

-Claire Ducluzeau Restauratrice de tableaux

-Patrice du Puy Relieur

-Élèves de lycée de Perseigne (section marqueterie)

Journée consacrée aux métiers d’art locaux à la salle des fêtes place Carnot Mamers samedi 11 avril 2026, de 10h à 18h

Entrée libre .

Salle des fêtes Louis Malle de Mamers Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Come and meet the local artisans!

L’événement Journée Européenne des Métiers d’Art Mamers a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Maine Saosnois