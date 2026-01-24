Journée Européenne des Métiers d’Arts à l’Atelier Crystal d’ici et d’ailleurs Salle des Fêtes Monthermé

Journée Européenne des Métiers d’Arts à l’Atelier Crystal d’ici et d’ailleurs

Salle des Fêtes Quai Aristide Briand Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Pour cette manifestation, nous serons installés dans la salle des fêtes du quai Aristide Briand.Avec parking et lieux de restauration à côté, près de la voie verte. Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h Entrée gratuite

.

Salle des Fêtes Quai Aristide Briand Monthermé 08800 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this event, we’ll be set up in the Salle des Fêtes on Quai Aristide Briand, with parking and catering facilities next door, near the greenway. Saturday, 2pm to 7pm and Sunday, 10am to 6pm Free admission

L’événement Journée Européenne des Métiers d’Arts à l’Atelier Crystal d’ici et d’ailleurs Monthermé a été mis à jour le 2026-01-22 par Ardennes Tourisme