Journée européenne des métiers d’arts Lycée Joseph Savina Tréguier
Journée européenne des métiers d’arts Lycée Joseph Savina Tréguier samedi 11 avril 2026.
Tréguier
Journée européenne des métiers d’arts
Lycée Joseph Savina 5 Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir les artisans d’art, les filières professionnelles, les élèves ….. .
Lycée Joseph Savina 5 Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Journée européenne des métiers d’arts Tréguier a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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