Journée européenne des métiers d’arts Lycée Joseph Savina Tréguier

Tréguier

Journée européenne des métiers d’arts

Lycée Joseph Savina 5 Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir les artisans d’art, les filières professionnelles, les élèves ….. .

Lycée Joseph Savina 5 Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Journée européenne des métiers d’arts Tréguier a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose