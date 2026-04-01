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Journée européenne des métiers d’arts Lycée Joseph Savina Tréguier

Journée européenne des métiers d’arts Lycée Joseph Savina Tréguier samedi 11 avril 2026.

Lieu : Lycée Joseph Savina

Adresse : 5 Place de la République

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tréguier

Journée européenne des métiers d’arts

Lycée Joseph Savina 5 Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Venez découvrir les artisans d’art, les filières professionnelles, les élèves …..   .

Lycée Joseph Savina 5 Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Journée européenne des métiers d’arts Tréguier a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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