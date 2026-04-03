Journée Européenne des moulins, au moulin de Bellegarde Moulin de Bellegarde Lespielle

Lespielle

Journée Européenne des moulins, au moulin de Bellegarde

Moulin de Bellegarde 8 chemin du Bourg Lespielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Henri, le meunier, vous présente l’histoire, les mécanismes et le fonctionnement de ce moulin à double meule, qui fabrique de la farine de blé et de maïs, ainsi que la bluterie qui permet d’affiner la mouture. Un sentier aménagé le long du canal permet de comprendre l’hydrographie attenante au moulin. .

Moulin de Bellegarde 8 chemin du Bourg Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 50 06

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English : Journée Européenne des moulins, au moulin de Bellegarde

L’événement Journée Européenne des moulins, au moulin de Bellegarde Lespielle a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran