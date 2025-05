Journée européenne des moulins et du patrimoine meulier Le moulin de Roquebrune – Moulin à eau de NEUFFONS Roquebrune, 17 mai 2025 11:00, Roquebrune.

Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-17 11:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-17

Datant du XVIe siècle avec ses fondations actuelles (traces d’un premier moulin vers 800) et régulièrement transformé depuis (extensions, hydroélectricité pour faire tourner les meules …). Le moulin est posé sur une petite île et encadré par deux chaussées. Il a produit de la farine jusque-là la fin des années 70. C’était un acteur économique et social important des environs. II est depuis une habitation et un gîte. Quelques équipements (turbines, transfo…) sont encore en place.

Visite commentée gratuite samedi et dimanche de 11h à 17h .

Moulin à eau de NEUFFONS 5 La Bonne

Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 67 64 roquebrune33@wanadoo.fr

