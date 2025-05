JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS LES MOULINS À BLÉ DE NEFFIÈS – Neffiès, 18 mai 2025 07:00, Neffiès.

Hérault

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS LES MOULINS À BLÉ DE NEFFIÈS Avenue de Fontès Neffiès Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Découvrez un moulin à eau typique du sud de la France récemment restauré, avec son système ingénieux de réservoir (pansière) et pénétrez dans l’univers de la meunerie. Vous entrerez dans le moulin de Julien où une exposition de photos sur place et des explications sur le fonctionnement vous attendent. Une petite balade vous permettra d’observer de l’extérieur deux moulins. Gratuit, sur inscription

Découvrez un moulin à eau typique du sud de la France, récemment restauré, avec son système ingénieux de réservoir (pansière) et pénétrez dans l’univers de la meunerie. Vous entrerez dans le moulin de Julien où une exposition de photos sur place et des explications sur le fonctionnement vous attendent. Une petite balade vous permettra d’observer de l’extérieur deux moulins.

En effet, le village de Neffies a compté sur son territoire pas moins de six moulins à eau qui fonctionnaient tous de manière semblable. Chaque moulin était équipé d’un vaste et long réservoir (pansière), alimenté par l’eau d’un ruisseau capté en amont. Lorsque le bassin était plein, le moulin utilisait alors la force de l’eau pour faire tourner rouets et meules actives et produire ainsi la farine. Ce concept technique, particulièrement bien adapté aux contraintes climatiques et hydro-géologiques de la région, a été utilisé dans tout le midi de la France. Le site a fait l’objet de plusieurs restaurations de la part de la commune de Neffiès depuis les années 2000 et jusqu’à très récemment. Il donne une idée précise et assez pédagogique du fonctionnement de ce type d’ouvrage.

Tarif Gratuit. .

Avenue de Fontès

Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

Discover a recently restored watermill typical of the south of France, with its ingenious reservoir system (pansière), and enter the world of milling. You’ll enter Julien’s mill, where an on-site photo exhibition and explanations of how it works await you. Afterwards, take a short stroll to see two mills from the outside. Free, registration required

German :

Entdecken Sie eine kürzlich restaurierte, typisch südfranzösische Wassermühle mit ihrem ausgeklügelten System von Reservoiren (pansière) und tauchen Sie ein in die Welt der Müllerei. Sie betreten die Mühle von Julien, wo eine Fotoausstellung vor Ort und Erklärungen zur Funktionsweise auf Sie warten. Bei einem kleinen Spaziergang können Sie zwei Mühlen von außen betrachten. Kostenlos, nach Anmeldung

Italiano :

Scoprite un mulino ad acqua recentemente restaurato, tipico del sud della Francia, con il suo ingegnoso sistema di serbatoi (pansière) ed entrate nel mondo della macinazione. Entrerete nel mulino di Julien, dove vi attendono una mostra fotografica e spiegazioni sul suo funzionamento. Una breve passeggiata vi permetterà di vedere due mulini dall’esterno. Gratuito, registrazione obbligatoria

Espanol :

Descubra un molino de agua recientemente restaurado, típico del sur de Francia, con su ingenioso sistema de depósito (pansière) y entre en el mundo de la molienda. Entrará en el molino de Julien, donde le espera una exposición fotográfica in situ y explicaciones sobre su funcionamiento. Un breve paseo le dará la oportunidad de ver dos molinos desde el exterior. Gratuito, previa inscripción

L’événement JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS LES MOULINS À BLÉ DE NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2025-05-06 par 34 OT AVANT-MONTS