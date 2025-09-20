Journée Européenne du Patrimoine 2025 Place des Congrès Pamandzi Mayotte Pamandzi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

-Présentation et démonstration de la fabrication de briques.

-Exposition d’un banga et d’ouvrages en briques.

-Mise en valeur des matériaux traditionnels et innovants face aux aléas climatiques.

-Mieux comprendre pour mieux prévenir.

-sensibilisation des jeunes aux risques naturels à Mayotte

Place des Congrès Pamandzi Mayotte Rue de poste 97615 Pamandzi Pamandzi 97615 Mayotte Mayotte 0269 60 12 82 http://pamandzi.fr

CHADOULI Anis