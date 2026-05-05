Journée européenne du patrimoine 2026 – Phare de Richard, Phare de Richard, Jau-Dignac-et-Loirac

Journée européenne du patrimoine 2026 – Phare de Richard Dimanche 20 septembre, 14h00 Phare de Richard Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du phare de Richard, de son musée et de son carrelet.

Phare de Richard Passe du phare, 33590 Jau-Dignac-et-Loirac Jau-Dignac-et-Loirac 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 09 52 39 https://www.facebook.com/pharederichard/;https://www.instagram.com/pharederichard/ Ancien phare de signalisation maritime situé en bordure des « Polders de Hollande » du Médoc comprenant un musée et disposant d’une vue panoramique sur l’estuaire de la Gironde.

La visite du site comprend celle d’un carrelet de pêche, du phare, du musée, ainsi que des commentaires sur l’environnement, la pêche, l’ostréiculture et la signalisation maritime. Il est possible de monter au sommet du phare.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Benoît Lafitte