Journée européenne du patrimoine à Augé Augé

Auge 2 rue de l Eglise Deux-Sèvres, 7940 Augé

2025-09-21

Augé, Saivres, Azay Patrimoine et paysages vous propose de visiter les églises des 3 communes Saint-Barthélemy d’Azay-le-Brûlé, Saint-Pierre de Saivres et Saint-Grégoire d’Augé.

Église Saint-Barthélémy Sameid 20 Septembre à 15h30

Église Saint-Pierre Samedi 20 septembre à 17h00

Église Saint-Grégoire Dimanche 21 septembre à 10h00

Gratuit et sous réservation .

