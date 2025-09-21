Journée européenne du patrimoine à Augé Augé
Journée européenne du patrimoine à Augé Augé dimanche 21 septembre 2025.
Journée européenne du patrimoine à Augé
Auge 2 rue de l Eglise Deux-Sèvres, 7940 Augé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Augé, Saivres, Azay Patrimoine et paysages vous propose de visiter les églises des 3 communes Saint-Barthélemy d’Azay-le-Brûlé, Saint-Pierre de Saivres et Saint-Grégoire d’Augé.
Église Saint-Barthélémy Sameid 20 Septembre à 15h30
Église Saint-Pierre Samedi 20 septembre à 17h00
Église Saint-Grégoire Dimanche 21 septembre à 10h00
Gratuit et sous réservation .
Auge 2 rue de l Eglise Deux-Sèvres, 7940 Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 22 17
English : Journée européenne du patrimoine à Augé
German : Journée européenne du patrimoine à Augé
Italiano :
Espanol : Journée européenne du patrimoine à Augé
L’événement Journée européenne du patrimoine à Augé Augé a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre