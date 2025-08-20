Journée européenne du patrimoine à Boucau Domaine Aintzina Boucau
Journée européenne du patrimoine à Boucau Domaine Aintzina Boucau mercredi 20 août 2025.
Journée européenne du patrimoine à Boucau
Domaine Aintzina 24 Rue de Matignon Boucau Pyrénées-Atlantiques
La 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, organisée par le Ministère de la Culture, se déroulera le samedi 20 septembre à Boucau, sur le thème A la découverte du patrimoine architectural du XVIIIème siècle le Domaine de Matignon .
Rendez-vous à 9h30 au Domaine Aintzina, 24 rue de Matignon. Chacun pourra parcourir le parc et les jardins à la française avec une balade historique qui débutera dès 10h.
Cette matinée de découvertes sera clôturée par un moment musical, suivi d’un apéritif. .
Domaine Aintzina 24 Rue de Matignon Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
