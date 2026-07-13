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AGENDA · Cabariot

Journée Européenne du Patrimoine à Cabariot Cabariot

dimanche 20 septembre 2026 · Cabariot

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Pont de la Cèpe
Ville
17430 Cabariot
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cabariot

Journée Européenne du Patrimoine à Cabariot

Pont de la Cèpe Cabariot Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Présentation de l’histoire du Pont de la Cèpe.
  .

Pont de la Cèpe Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 73 38  mairie@cabariot17.fr

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English : European Heritage Day in Cabariot

An Overview of the History of the Pont de la Cèpe.

L’événement Journée Européenne du Patrimoine à Cabariot Cabariot a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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