AGENDA · Cabariot
Journée Européenne du Patrimoine à Cabariot Cabariot
dimanche 20 septembre 2026 · Cabariot
Informations pratiques
Cabariot
Journée Européenne du Patrimoine à Cabariot
Pont de la Cèpe Cabariot Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Présentation de l’histoire du Pont de la Cèpe.
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Pont de la Cèpe Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 73 38 mairie@cabariot17.fr
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English : European Heritage Day in Cabariot
An Overview of the History of the Pont de la Cèpe.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine à Cabariot Cabariot a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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