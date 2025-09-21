Journée Européenne du Patrimoine à l’Abbaye des Prémontrés Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

À l’occasion de la 42ème édition des Journées du Patrimoine, explorez l’Abbaye des Prémontrés et découvrez son histoire exceptionnelle, de lieu de culte à centre culturel.

Au programme

– À 10h, 11h et 15h Découverte de la bibliothèque (Sur réservation. Places limitées. Durée 30 min.)

Explorez le passé éditorial et universitaire de Pont-à-Mousson à travers des ouvrages anciens, gravures et archives.

– À 11h, 14h et 15h Visite guidée du monument et de ses jardins (Sur réservation. Places limitées. Durée 30 min)

– 10h-18h Visite libre du monument et des jardins (livret jeu à disposition)

– 18h Jazz à l’Abbaye

L’Abbaye organise à l’amphithéâtre un concert de jazz. À réserver en ligne (10€/pers.) ou sur place sous réserve de disponibilités.Tout public

English :

For the 42nd Heritage Days, explore the Abbaye des Prémontrés and discover its exceptional history, from place of worship to cultural center.

On the program:

– 10 a.m., 11 a.m. and 3 p.m. Discover the library (Reservations required, limited seating, duration 30 min.)

Explore Pont-à-Mousson’s publishing and academic past through old books, engravings and archives.

– 11 a.m., 2 p.m. and 3 p.m. Guided tour of the monument and its gardens (Reservations required. Limited places. Length: 30 min.)

– 10 a.m.-6 p.m.: Self-guided tour of the monument and gardens (game booklet available)

– 6pm: Jazz at the Abbey

The Abbey organizes a jazz concert in the amphitheater. Book online (10?/pers.) or on site, subject to availability.

German :

Anlässlich der 42. Ausgabe der Tage des Kulturerbes erkunden Sie die Abbaye des Prémontrés und erfahren Sie mehr über ihre außergewöhnliche Geschichte von der Kultstätte zum Kulturzentrum.

Auf dem Programm stehen

– Um 10:00, 11:00 und 15:00 Uhr Entdeckung der Bibliothek (Mit Reservierung. Begrenzte Plätze. Dauer: 30 Min.)

Erkunden Sie die verlegerische und universitäre Vergangenheit von Pont-à-Mousson anhand von alten Werken, Stichen und Archiven.

– Um 11 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr Geführte Besichtigung des Monuments und seiner Gärten (Reservierung erforderlich. Begrenzte Teilnehmerzahl. Dauer: 30 Min.)

– 10h-18h: Freie Besichtigung des Denkmals und der Gärten (Spielheft erhältlich)

– 18h: Jazz in der Abtei

Die Abtei organisiert im Amphitheater ein Jazzkonzert. Online zu buchen (10?/Pers.) oder vor Ort, je nach Verfügbarkeit.

Italiano :

In occasione delle 42esime Giornate del Patrimonio, esplorate l’Abbaye des Prémontrés e scoprite la sua storia eccezionale, da luogo di culto a centro culturale.

In programma:

– Alle 10.00, alle 11.00 e alle 15.00 Scoprire la biblioteca (posti limitati, durata: 30 minuti)

Esplorate il passato editoriale e universitario di Pont-à-Mousson attraverso libri antichi, incisioni e archivi.

– Alle 11.00, 14.00 e 15.00 Visita guidata del monumento e dei suoi giardini (prenotazione obbligatoria, posti limitati, durata: 30 minuti)

– dalle 10.00 alle 18.00: visita autoguidata del monumento e dei giardini (è disponibile un libretto di giochi)

– 18.00: Jazz all’Abbazia

L’Abbazia organizza un concerto jazz nell’anfiteatro. Prenotazione online (10 €/persona) o in loco, in base alla disponibilità.

Espanol :

En la 42ª edición de las Jornadas del Patrimonio, explore la Abadía de Prémontrés y descubra su excepcional historia, de lugar de culto a centro cultural.

En el programa:

– A las 10:00, 11:00 y 15:00 Descubra la biblioteca (Plazas limitadas. Duración: 30 min.)

Explore el pasado editorial y universitario de Pont-à-Mousson a través de libros antiguos, grabados y archivos.

– 11:00, 14:00 y 15:00 Visita guiada del monumento y sus jardines (Reserva previa. Plazas limitadas. Duración: 30 min.)

– 10.00 h 18.00 h: Visita autoguiada del monumento y sus jardines (cuadernillo de juegos disponible)

– 18.00 h: Jazz en la Abadía

La Abadía organiza un concierto de jazz en el anfiteatro. Reserva en línea (10 €/persona) o in situ, según disponibilidad.

