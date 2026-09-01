Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin Eglise Saint-Aigulin
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise · Saint-Aigulin
Informations pratiques
Saint-Aigulin
Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin
Eglise 1 rue du Gué Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Évènement autour de l’Église de St Aigulin: matinée réservée aux enfants de CM1/CM2 de l’école deJean Ferrat et concert à 20h d’orgue.
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Eglise 1 rue du Gué Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 93 69
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English :
Event around St. Aigulin Church: a morning session for 4th and 5th graders from the Jean Ferrat School and an organ concert at 8:00 p.m.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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