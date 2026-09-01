Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin Eglise Saint-Aigulin

Informations pratiques

Saint-Aigulin

Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin

Eglise 1 rue du Gué Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Évènement autour de l’Église de St Aigulin: matinée réservée aux enfants de CM1/CM2 de l’école deJean Ferrat et concert à 20h d’orgue.

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Eglise 1 rue du Gué Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 93 69

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English :

Event around St. Aigulin Church: a morning session for 4th and 5th graders from the Jean Ferrat School and an organ concert at 8:00 p.m.

L’événement Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge