Journée européenne du patrimoine à Saint-Ciers de Canesse Saint-Ciers-de-Canesse

Eglise Saint-Jean Saint-Ciers-de-Canesse

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des Journées du patrimoine, ouverture exceptionnelle de l’église de St-Ciers de Canesse, dimanche 21 septembre, de 10h à 17h et visite de l’église avec les membres de l’association ARESEC présentation du tableau restauré du 17ème siècle « Marie entourée de prélats et de Saints personnages » et quatre stations restaurées du chemin de croix. .

Eglise Saint-Jean Saint-Ciers-de-Canesse 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

