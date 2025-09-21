Journée Européenne du Patrimoine Animations à la Chapelle de Lannelou Montauban-de-Bretagne
Lieu-dit Lannelou Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-21 15:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des animations sont organisés dimanche de 15h30 à 17h30 à la chapelle Notre-Dame-de-Lannelou.
Sur place, il sera possible de visiter la chapelle et de profiter d’un concert de harpe celtique et de chants avec Lawena. .
