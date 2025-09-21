Journée Européenne du Patrimoine Animations à la Chapelle de Lannelou Montauban-de-Bretagne

Journée Européenne du Patrimoine Animations à la Chapelle de Lannelou Montauban-de-Bretagne dimanche 21 septembre 2025.

Lieu-dit Lannelou Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des animations sont organisés dimanche de 15h30 à 17h30 à la chapelle Notre-Dame-de-Lannelou.

Sur place, il sera possible de visiter la chapelle et de profiter d’un concert de harpe celtique et de chants avec Lawena. .

