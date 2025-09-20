Journée européenne du Patrimoine au Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire à Garchizy Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire (COPAM) Garchizy

Journée européenne du Patrimoine au Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire à Garchizy Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire (COPAM) Garchizy samedi 20 septembre 2025.

Journée européenne du Patrimoine au Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire à Garchizy

Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire (COPAM) 396 Rue Georges Mérat Garchizy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez une collection unique en visite libre ou guidée et assistez à l’inauguration de la première tranche du futur musée, suivie d’une commémoration par les jeunes Garchizois auprès de la stèle du Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire (COPAM).

Plus de 100 véhicules civils et militaires seront exposés, dont le char Renault FT et l’EBR. La journée sera rythmée par des conférences de 45 minutes sur la Résistance (à 10h30, 14h, 15h et 16h15) et par un retour d’expérience d’un projet humanitaire en Peugeot 205 mené par l’association Raid Plein Est.

Plusieurs visites guidées théâtralisées vous seront proposées, ainsi que des stands d’associations de passionnés. Une restauration et des animations pour enfants seront proposés sur place. .

Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire (COPAM) 396 Rue Georges Mérat Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 31 16 79 contact@copam-nevers.fr

English : Journée européenne du Patrimoine au Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire à Garchizy

German : Journée européenne du Patrimoine au Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire à Garchizy

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée européenne du Patrimoine au Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire à Garchizy Garchizy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Nevers