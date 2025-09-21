Journée Européenne du Patrimoine au Manoir du Bois Joly Arcisses

Journée Européenne du Patrimoine au Manoir du Bois Joly Arcisses dimanche 21 septembre 2025.

Journée Européenne du Patrimoine au Manoir du Bois Joly

D110 8 Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le Manoir du Bois Joly ouvre ses portes !

De 11h à 12h & de 14h à 17h

– Visites autour de l’histoire du Bois Joly et de sa restauration.

– Exposition photos / Présentation des roulottes & cabanes de berger

– Spectacle enfant dès 4 ans à 15h

Extraits du spectacle => https://www.youtube.com/watch?v=HEPTOmHIDfw

A très bientôt !! .

D110 8 Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 58 28 74 manoirduboisjoly@orange.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Manoir du Bois Joly opens its doors!

11am to 12pm & 2pm to 5pm:

– Tours of the history of Bois Joly and its restoration.

– Photo exhibition / Presentation of trailers & shepherd’s huts

– Show for children aged 4 and over at 3pm

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Manoir du Bois Joly seine Türen!

Von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr:

– Besichtigungen rund um die Geschichte des « Bois Joly » und seine Restaurierung.

– Fotoausstellung / Vorstellung der Zigeunerwagen und Schäferhütten

– Kindervorst

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Manoir du Bois Joly apre le sue porte!

Dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00:

– Visite alla storia del Bois Joly e al suo restauro.

– Mostra fotografica / Presentazione delle roulotte e delle capanne dei pastori

– Spettacolo per ba

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Manoir du Bois Joly abre sus puertas

De 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas:

– Recorridos por la historia del Bois Joly y su restauración.

– Exposición fotográfica / Presentación de las caravanas y cabañas de pastores

– Espectáculo para n

L’événement Journée Européenne du Patrimoine au Manoir du Bois Joly Arcisses a été mis à jour le 2025-09-17 par OTs DU PERCHE