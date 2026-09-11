Journée Européenne du Patrimoine au Parc de Wesserling, Parc de Wesserling – Écomusée Textile, Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Journée Européenne du Patrimoine au Parc de Wesserling Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc de Wesserling – Écomusée Textile Haut-Rhin

Demi tarif. Animations habituelles maintenues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Parc de Wesserling vous invite à découvrir autrement son histoire, son patrimoine industriel et les personnes qui œuvrent aujourd’hui à sa préservation.

Tout au long de la journée, profitez de rencontres, conférences et échanges pour plonger au cœur de l’histoire de Wesserling et du patrimoine industriel régional.

Au programme :

• 11h – 12h30 et 14h – 17h (Ferme Patronale) : Démonstration de cardage de laine de mouton et de tissage sur un métier vertical. Par la Ferme du Kolben de Mittlach qui viendra avec son stand de produits à base de laine.

• 14h – 18h (Ferme Patronale) : Le rôle de la Fondation du Patrimoine dans la préservation et la réhabilitation des sites et des bâtiments : focus sur l’exemple de Wesserling.

Découvrez les missions de la Fondation du Patrimoine au travers d’échanges avec Claude Mongars, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine et Nadège Galbourdin, responsable patrimoine de l’Écomusée de Wesserling.

• 14h – 15h : (Ferme Patronale) Mémoire vivante en présence de Paul Boeglin, ancien ouvrier textile pendant vingt ans à Wesserling.

• 14h – 17h (salle d’expo de la Grande Chaufferie) : Grande Chaufferie de Wesserling versus l’exemple de la centrale de Chalampé. Echangez avec l’ancien responsable technique, ainsi que l’équipe de l’Energy Production Center Chalampé.

• 15h – 15h45 (Salle groupe du Château) : Humanisme et paternalisme à Wesserling aux XIXe et XXe siècles.

Un temps d’échange autour de l’histoire sociale et industrielle de Wesserling, avec Marc Ritzenthaler, auteur de l’exposition temporaire consacrée au bicentenaire de la Société Industrielle de Mulhouse et Vice-Président du Musée des Familles Dollfus, Mieg et Koechlin et Nadège Galbourdin, responsable patrimoine de l’Écomusée de Wesserling.

• 16h – 18h (1er étage du Château) : Présentation des industries régionales vers 1850.

Rencontrez Pierre Fluck, membre d’honneur de l’Institut Universitaire de France, docteur-ès-sciences, professeur des universités émérite et chevalier de la Légion d’honneur. Puis, assistez à une micro-conférence en salle groupe à 16h15, ainsi qu’à une séance de dédicaces dans la salle des turbines – boutique à partir de 17h15.

• 17h – 18h (Salle des Turbines) : Mini-conférence et échanges autour du patrimoine industriel.

Échange entre François Tacquard, président de l’association de gestion et d’animation du Parc de Wesserling, et Simon Edelblutte, maître de conférences à l’université de Lorraine sur des exemples de sites.

Parc de Wesserling – Écomusée Textile Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr https://fr-fr.facebook.com/ParcDeWesserlingEcomuseeTextile [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}] Ancien site industriel textile ayant connu une notoriété internationale grâce à sa production d’indiennes (toiles imprimées), ce qui lui a valu le titre de manufacture royale. Aujourd’hui, le site présente une collection unique de bâtiments industriels (1780-2000), des villas de manufacturiers, un parc arboré, des jardins réhabilités selon différentes périodes de référence (fin XIXe – début XXe siècle), une ferme, une écurie, une chapelle protestante, ainsi qu’un musée du textile. Se garer au parking du restaurant La Fabrique / en face de la Grande Chaufferie

Journées Européennes du Patrimoine

© Parc de Wesserling