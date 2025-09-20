Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand Saint-Méen-le-Grand

Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand Saint-Méen-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand

Place de la Mairie Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la ville de Saint Méen le Grand propose une balade découverte des parcs et du patrimoine du centre-ville. Le circuit d’environ 6km sera commenté par les élus pour en apprendre plus sur l’histoire de Saint Méen le Grand. Un pot de l’amitié sera offert à la fin de la balade.

Le rendez-vous est donné à 10h, place de la mairie.

Plusieurs parkings sont accessibles proches du centre-bourg

Inscription conseillée au 02 99 09 60 61 ou par mail à contact@ville-st-meen-le-grand.fr .

Place de la Mairie Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN