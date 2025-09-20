Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand Saint-Méen-le-Grand
Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand Saint-Méen-le-Grand samedi 20 septembre 2025.
Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand
Place de la Mairie Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la ville de Saint Méen le Grand propose une balade découverte des parcs et du patrimoine du centre-ville. Le circuit d’environ 6km sera commenté par les élus pour en apprendre plus sur l’histoire de Saint Méen le Grand. Un pot de l’amitié sera offert à la fin de la balade.
Le rendez-vous est donné à 10h, place de la mairie.
Plusieurs parkings sont accessibles proches du centre-bourg
Inscription conseillée au 02 99 09 60 61 ou par mail à contact@ville-st-meen-le-grand.fr .
Place de la Mairie Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Européenne du Patrimoine balade découverte Saint Méen le Grand Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN