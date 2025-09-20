JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Canohès

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Rue du Moulin Canohès Pyrénées-Orientales

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Canohès invite habitants et visiteurs à découvrir la richesse de son histoire et de ses paysages à travers une journée conviviale et culturelle.

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Town of Canohès invites residents and visitors to discover the richness of its history and landscapes through a convivial and cultural day.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt die Stadt Canohès Einwohner und Besucher ein, den Reichtum ihrer Geschichte und ihrer Landschaften im Rahmen eines geselligen und kulturellen Tages zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Canohès invita residenti e visitatori a scoprire la ricchezza della sua storia e dei suoi paesaggi attraverso una giornata di attività culturali.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Canohès invita a residentes y visitantes a descubrir la riqueza de su historia y sus paisajes a través de una jornada de actividades culturales.

