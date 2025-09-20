Journée Européenne du Patrimoine Cité de l’Économie Paris

Journée Européenne du Patrimoine Cité de l’Économie Paris samedi 20 septembre 2025.

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, la Cité de l’Économie vous ouvre gratuitement les portes de l’Hôtel Gaillard, un chef-d’œuvre du patrimoine architectural parisien. Ancien hôtel particulier de style néo-Renaissance, transformé ensuite en succursale de la Banque de France, ce monument historique classé vous invite à remonter le temps au cœur d’un lieu aussi grandiose qu’insolite.

Une idée de sortie culturelle à Paris pour toute la famille

Tout au long du week-end, l’équipe de médiation sera présente pour vous faire découvrir l’histoire fascinante du lieu et les secrets de son décor exceptionnel. Que vous soyez passionné d’architecture, curieux de patrimoine ou simplement en quête d’une visite gratuite à Paris, ne manquez pas cette animation culturelle unique au sein d’un musée pas comme les autres.

Portes ouvertes • Entrée gratuite au musée

Samedi 20 septembre de 10h à 19h

Dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Infos pratiques :

Âge :

Tout public

Samedi 20 septembre de 10h à 19h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

gratuite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

conseillée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité de l’Économie ouvre gratuitement les portes de l’hôtel Gaillard et de son parcours permanent !

Cité de l’Économie 1 Pl. du Général Catroux 75017 Paris