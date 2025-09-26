Journée Européenne du Patrimoine Conférence L’aventure extraordinaire de la restauration de Notre-Dame Place du Général de Gaulle Crest
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Conférence L’aventure extraordinaire de la restauration de Notre-Dame Enjeux et perspectives* Église Saint-Sauveur
Place du Général de Gaulle Eglise Saint Sauveur Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
English :
Conference: The extraordinary adventure of Notre-Dame?s restoration ? Challenges and prospects* ? Saint-Sauveur Church
German :
Konferenz: Das außergewöhnliche Abenteuer der Restaurierung von Notre-Dame? Herausforderungen und Perspektiven* ? Kirche Saint-Sauveur
Italiano :
Conferenza: La straordinaria avventura del restauro di Notre-Dame? Sfide e prospettive*? Chiesa di Saint-Sauveur
Espanol :
Conferencia: La extraordinaria aventura de restaurar Notre-Dame ? Retos y perspectivas* ? Iglesia de Saint-Sauveur
