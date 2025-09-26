Journée Européenne du Patrimoine Conférence L’aventure extraordinaire de la restauration de Notre-Dame Place du Général de Gaulle Crest

Journée Européenne du Patrimoine Conférence L’aventure extraordinaire de la restauration de Notre-Dame Place du Général de Gaulle Crest vendredi 26 septembre 2025.

Début : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Place du Général de Gaulle Eglise Saint Sauveur Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr

English :

Conference: The extraordinary adventure of Notre-Dame?s restoration ? Challenges and prospects* ? Saint-Sauveur Church

German :

Konferenz: Das außergewöhnliche Abenteuer der Restaurierung von Notre-Dame? Herausforderungen und Perspektiven* ? Kirche Saint-Sauveur

Italiano :

Conferenza: La straordinaria avventura del restauro di Notre-Dame? Sfide e prospettive*? Chiesa di Saint-Sauveur

Espanol :

Conferencia: La extraordinaria aventura de restaurar Notre-Dame ? Retos y perspectivas* ? Iglesia de Saint-Sauveur

