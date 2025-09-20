Journée Européenne du Patrimoine découvrez l’Usine Historique de la Marque La Roche-Posay La Roche-Posay
Rue René Levayer La Roche-Posay Vienne
Découverte du site de production historique de la marque La Roche Posay !
Depuis 50 ans, des équipes engagées pour servir des produits toujours plus innovants et éco-responsables.
Visite de l’usine et projection du Documentaire primé « Scars of Life » ou l’impact des cicatrices visibles et invisibles.
?? Samedi 20 et Dimanche 21 septembre, l’usine historique de la Marque La Roche-Posay vous ouvre ses portes avec des visites guidées organisées ainsi qu’une diffusion du documentaire “Scars of Life” au Pavillon des Sources.
Horaires
20/09 de 09:00 à 18:00
21/09 de 09:00 à 17:00
Informations complémentaires Visite de deux heures (incluant la projection du film). Groupes de 25 personnes maximum. Gratuit. Sur réservation. .
Rue René Levayer La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 49 49 accueilcure.trp@loreal.com
