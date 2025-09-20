Journée Européenne du Patrimoine découvrez l’Usine Historique de la Marque La Roche-Posay La Roche-Posay

Rue René Levayer La Roche-Posay Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découverte du site de production historique de la marque La Roche Posay !

Depuis 50 ans, des équipes engagées pour servir des produits toujours plus innovants et éco-responsables.

Visite de l’usine et projection du Documentaire primé « Scars of Life » ou l’impact des cicatrices visibles et invisibles.

?? Samedi 20 et Dimanche 21 septembre, l’usine historique de la Marque La Roche-Posay vous ouvre ses portes avec des visites guidées organisées ainsi qu’une diffusion du documentaire “Scars of Life” au Pavillon des Sources.

Horaires

20/09 de 09:00 à 18:00

21/09 de 09:00 à 17:00

Informations complémentaires Visite de deux heures (incluant la projection du film). Groupes de 25 personnes maximum. Gratuit. Sur réservation. .

Rue René Levayer La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 49 49 accueilcure.trp@loreal.com

