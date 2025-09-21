Journée Européenne du Patrimoine EducaPi Petite-Île

Cette journée est gratuit. Le matériel est ramener par l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Accueil par les référents et service civique d’EDUCAPI, des participants (es) en libre accès sur toute

la journée.

Les participants(es)peuvent arriver et partir selon leur désir sur le stand, partager un temps

d’échanges, de découvertes et de rencontres d’un moment convivial autour d’un atelier créatif.

Durant la journée, le public pourra faire le choix entre deux créations sur le stand, créer et laisser

libre à leur création :

– choix entre : la création d’une petite Kaz en paille

Ou d’un mini jardin

– Exposition: Kaz en paille de pépé mémé

EducaPi 38 chemin Jean Lepinay 97429 Petite-île La Réunion

