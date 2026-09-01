Journée européenne du Patrimoine – Eglise Notre Dame à Lignières Lignières
samedi 19 septembre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Journée européenne du Patrimoine – Eglise Notre Dame à Lignières
30 Rue Colbert Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église romane Notre Dame à Lignières lors des journées du patrimoine, ouverte toute la journée. Complètez votre visite avec le parcours libre de la ville de Lignières à retirer auprès de l’Office de Tourisme.
Auparavant chapelle du château médiéval de Lignières, cette église romane, pour sa partie centrale, a été élargie au XIXème siècle. À l’intérieur, on pourra y découvrir entre autres une Vierge Allaitant, très rare et l’oratoire Ste Jeanne de France, fille de Louis XI, qui vécut 11 ans à Lignières. Visite libre. .
30 Rue Colbert Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41
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English :
Discover the Romanesque church of Notre Dame in Lignières during Heritage Days, open all day. Round off your Romanesque church tour with a visit to La Celle-Condé’s Saint-Denis church.
L’événement Journée européenne du Patrimoine – Eglise Notre Dame à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIGNIERES
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